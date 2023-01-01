جنيه مصري إلى شلن تنزاني

تحويل EGP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٨١٬٠٠٢٫٤٠ tzs

1.00000 EGP = 81.00240 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.48411.439391.663780.964118.213
1GBP1.1535411.22955102.0691.660381.919221.1121221.0093
1USD0.93820.813306183.01351.35041.560910.904517.087
1INR0.01130150.009797270.012046210.01626720.01880310.01089580.205834

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الشلن التنزاني
1 EGP81.00240 TZS
5 EGP405.01200 TZS
10 EGP810.02400 TZS
20 EGP1620.04800 TZS
50 EGP4050.12000 TZS
100 EGP8100.24000 TZS
250 EGP20250.60000 TZS
500 EGP40501.20000 TZS
1000 EGP81002.40000 TZS
2000 EGP162004.80000 TZS
5000 EGP405012.00000 TZS
10000 EGP810024.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه مصري
1 TZS0.01235 EGP
5 TZS0.06173 EGP
10 TZS0.12345 EGP
20 TZS0.24691 EGP
50 TZS0.61726 EGP
100 TZS1.23453 EGP
250 TZS3.08632 EGP
500 TZS6.17265 EGP
1000 TZS12.34530 EGP
2000 TZS24.69060 EGP
5000 TZS61.72650 EGP
10000 TZS123.45300 EGP