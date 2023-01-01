جنيه مصري إلى كرونة سويدية

تحويل EGP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٣٦١٫١٢ sek

1.00000 EGP = 0.36112 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:27 UTC
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EGP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.50481.439521.663750.96418.2096
1GBP1.1534711.2294102.091.660491.919141.1119421.0048
1USD0.93830.813405183.04071.350651.561040.904417.0854
1INR0.01129880.009795260.012042310.01626490.01879850.0108910.205747

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الكرونا السويدية
1 EGP0.36112 SEK
5 EGP1.80558 SEK
10 EGP3.61116 SEK
20 EGP7.22232 SEK
50 EGP18.05580 SEK
100 EGP36.11160 SEK
250 EGP90.27900 SEK
500 EGP180.55800 SEK
1000 EGP361.11600 SEK
2000 EGP722.23200 SEK
5000 EGP1805.58000 SEK
10000 EGP3611.16000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / جنيه مصري
1 SEK2.76920 EGP
5 SEK13.84600 EGP
10 SEK27.69200 EGP
20 SEK55.38400 EGP
50 SEK138.46000 EGP
100 SEK276.92000 EGP
250 SEK692.30000 EGP
500 SEK1384.60000 EGP
1000 SEK2769.20000 EGP
2000 SEK5538.40000 EGP
5000 SEK13846.00000 EGP
10000 SEK27692.00000 EGP