Mısır lirasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile EGP → SEK çevirin

1.000 egp
340,47 sek

1.00000 EGP = 0.34047 SEK

02:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853961.0726589.08221.453491.65520.9499818.3412
1 GBP1.1710211.25615104.3221.702151.938351.1124421.4789
1 USD0.932250.796083183.04871.355051.543090.8856517.099
1 INR0.01122560.009585740.012041110.01631630.01858060.01066420.205891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / İsveç Kronu
1 EGP0.34047 SEK
5 EGP1.70233 SEK
10 EGP3.40466 SEK
20 EGP6.80932 SEK
50 EGP17.02330 SEK
100 EGP34.04660 SEK
250 EGP85.11650 SEK
500 EGP170.23300 SEK
1000 EGP340.46600 SEK
2000 EGP680.93200 SEK
5000 EGP1702.33000 SEK
10000 EGP3404.66000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Mısır Lirası
1 SEK2.93715 EGP
5 SEK14.68575 EGP
10 SEK29.37150 EGP
20 SEK58.74300 EGP
50 SEK146.85750 EGP
100 SEK293.71500 EGP
250 SEK734.28750 EGP
500 SEK1468.57500 EGP
1000 SEK2937.15000 EGP
2000 SEK5874.30000 EGP
5000 SEK14685.75000 EGP
10000 SEK29371.50000 EGP