Египетские фунты в шведские кроны

Сконвертируйте EGP в SEK по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = kr0,2194 SEK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к SEK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SEK
1 EGP в SEKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22040,2204
Низкий0,21350,2070
В среднем0,21710,2133
Изменение2.58%2.69%
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Соотношение 1 EGP к SEK

За последние 30 дней максимальный курс EGP к SEK составил 0,2204, а минимальный — 0,2135. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2171. Изменение курса EGP к SEK в процентном соотношении составило 2.58.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к SEK составил 0,2204, а минимальный — 0,2070. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2133. Изменение курса EGP к SEK в процентном соотношении составило 2.69.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в шведские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и SEK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в SEK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Шведская крона
1 EGP0,21943 SEK
5 EGP1,09717 SEK
10 EGP2,19433 SEK
20 EGP4,38866 SEK
50 EGP10,97165 SEK
100 EGP21,94330 SEK
250 EGP54,85825 SEK
500 EGP109,71650 SEK
1000 EGP219,43300 SEK
2000 EGP438,86600 SEK
5000 EGP1 097,16500 SEK
10000 EGP2 194,33000 SEK
Обменные курсы Шведская крона / Египетский фунт
1 SEK4,55720 EGP
5 SEK22,78600 EGP
10 SEK45,57200 EGP
20 SEK91,14400 EGP
50 SEK227,86000 EGP
100 SEK455,72000 EGP
250 SEK1 139,30000 EGP
500 SEK2 278,60000 EGP
1000 SEK4 557,20000 EGP
2000 SEK9 114,40000 EGP
5000 SEK22 786,00000 EGP
10000 SEK45 572,00000 EGP