10 Mısır lirasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile EGP → SEK çevirin

1,000E£ EGP = 0,2225kr SEK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 EGP → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22270,2227
Düşük0,21630,2070
Ortalama0,21880,2140
Değişim2.87%5.27%
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1 EGP → SEK istatistikleri

EGP → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2227, en düşük 0,2163 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2188 oldu. EGP → SEK kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

EGP → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2227, en düşük 0,2070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2140 oldu. EGP → SEK kurundaki değişiklik 5.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / İsveç Kronu
1 EGP0,22249 SEK
5 EGP1,11245 SEK
10 EGP2,22489 SEK
20 EGP4,44978 SEK
50 EGP11,12445 SEK
100 EGP22,24890 SEK
250 EGP55,62225 SEK
500 EGP111,24450 SEK
1000 EGP222,48900 SEK
2000 EGP444,97800 SEK
5000 EGP1.112,44500 SEK
10000 EGP2.224,89000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Mısır Lirası
1 SEK4,49460 EGP
5 SEK22,47300 EGP
10 SEK44,94600 EGP
20 SEK89,89200 EGP
50 SEK224,73000 EGP
100 SEK449,46000 EGP
250 SEK1.123,65000 EGP
500 SEK2.247,30000 EGP
1000 SEK4.494,60000 EGP
2000 SEK8.989,20000 EGP
5000 SEK22.473,00000 EGP
10000 SEK44.946,00000 EGP