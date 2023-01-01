جنيه مصري إلى بالبوا بنمي

تحويل EGP إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
32.34 pab

1.00000 EGP = 0.03234 PAB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:26 UTC
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EGP إلى PAB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 PAB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Panamanian Balboa
1 EGP0.03234 PAB
5 EGP0.16168 PAB
10 EGP0.32336 PAB
20 EGP0.64673 PAB
50 EGP1.61681 PAB
100 EGP3.23363 PAB
250 EGP8.08408 PAB
500 EGP16.16815 PAB
1000 EGP32.33630 PAB
2000 EGP64.67260 PAB
5000 EGP161.68150 PAB
10000 EGP323.36300 PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / جنيه مصري
1 PAB30.92500 EGP
5 PAB154.62500 EGP
10 PAB309.25000 EGP
20 PAB618.50000 EGP
50 PAB1546.25000 EGP
100 PAB3092.50000 EGP
250 PAB7731.25000 EGP
500 PAB15462.50000 EGP
1000 PAB30925.00000 EGP
2000 PAB61850.00000 EGP
5000 PAB154625.00000 EGP
10000 PAB309250.00000 EGP