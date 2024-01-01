Египетские фунты в панамские бальбоа

Сконвертируйте EGP в PAB по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = B/.0,02029 PAB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к PAB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PAB
1 EGP в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02060,0207
Низкий0,02030,0203
В среднем0,02050,0206
Изменение-1.45%-0.08%
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Соотношение 1 EGP к PAB

За последние 30 дней максимальный курс EGP к PAB составил 0,0206, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0205. Изменение курса EGP к PAB в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к PAB составил 0,0207, а минимальный — 0,0203. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0206. Изменение курса EGP к PAB в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Панамский бальбоа
1 EGP0,02029 PAB
5 EGP0,10143 PAB
10 EGP0,20286 PAB
20 EGP0,40572 PAB
50 EGP1,01430 PAB
100 EGP2,02860 PAB
250 EGP5,07150 PAB
500 EGP10,14300 PAB
1000 EGP20,28600 PAB
2000 EGP40,57200 PAB
5000 EGP101,43000 PAB
10000 EGP202,86000 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Египетский фунт
1 PAB49,29520 EGP
5 PAB246,47600 EGP
10 PAB492,95200 EGP
20 PAB985,90400 EGP
50 PAB2 464,76000 EGP
100 PAB4 929,52000 EGP
250 PAB12 323,80000 EGP
500 PAB24 647,60000 EGP
1000 PAB49 295,20000 EGP
2000 PAB98 590,40000 EGP
5000 PAB246 476,00000 EGP
10000 PAB492 952,00000 EGP