جنيه مصري إلى متكال موزمبيقي

تحويل EGP إلى MZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٬٠٦٥٫٨٠ mzn

1.00000 EGP = 2.06580 MZN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى MZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 MZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49331.439091.663440.964518.2029
1GBP1.1535411.2293102.0881.660171.918981.1125920.9993
1USD0.938450.813471183.04551.35051.561040.9050517.0823
1INR0.01130030.009795490.012041610.01626220.01879740.01089820.205698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى متكال موزمبيقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / ميثامبيكان
1 EGP2.06580 MZN
5 EGP10.32900 MZN
10 EGP20.65800 MZN
20 EGP41.31600 MZN
50 EGP103.29000 MZN
100 EGP206.58000 MZN
250 EGP516.45000 MZN
500 EGP1032.90000 MZN
1000 EGP2065.80000 MZN
2000 EGP4131.60000 MZN
5000 EGP10329.00000 MZN
10000 EGP20658.00000 MZN
معدلات التحويل ميثامبيكان / جنيه مصري
1 MZN0.48407 EGP
5 MZN2.42036 EGP
10 MZN4.84073 EGP
20 MZN9.68146 EGP
50 MZN24.20365 EGP
100 MZN48.40730 EGP
250 MZN121.01825 EGP
500 MZN242.03650 EGP
1000 MZN484.07300 EGP
2000 MZN968.14600 EGP
5000 MZN2420.36500 EGP
10000 MZN4840.73000 EGP