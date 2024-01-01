Египетские фунты в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте EGP в MZN по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = MT1,289 MZN

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к MZN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 EGP в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,31501,3240
Низкий1,28941,2894
В среднем1,30781,3117
Изменение-1.91%-0.14%
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Соотношение 1 EGP к MZN

За последние 30 дней максимальный курс EGP к MZN составил 1,3150, а минимальный — 1,2894. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,3078. Изменение курса EGP к MZN в процентном соотношении составило -1.91.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к MZN составил 1,3240, а минимальный — 1,2894. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,3117. Изменение курса EGP к MZN в процентном соотношении составило -0.14.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Мозамбикский метикал
1 EGP1,28936 MZN
5 EGP6,44680 MZN
10 EGP12,89360 MZN
20 EGP25,78720 MZN
50 EGP64,46800 MZN
100 EGP128,93600 MZN
250 EGP322,34000 MZN
500 EGP644,68000 MZN
1000 EGP1 289,36000 MZN
2000 EGP2 578,72000 MZN
5000 EGP6 446,80000 MZN
10000 EGP12 893,60000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Египетский фунт
1 MZN0,77558 EGP
5 MZN3,87789 EGP
10 MZN7,75578 EGP
20 MZN15,51156 EGP
50 MZN38,77890 EGP
100 MZN77,55780 EGP
250 MZN193,89450 EGP
500 MZN387,78900 EGP
1000 MZN775,57800 EGP
2000 MZN1 551,15600 EGP
5000 MZN3 877,89000 EGP
10000 MZN7 755,78000 EGP