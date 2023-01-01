جنيه مصري إلى ين ياباني

تحويل EGP إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
4785 jpy

1.00000 EGP = 4.78496 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:22 UTC
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EGP إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065688.49651.438881.663180.9645518.204
1GBP1.1536711.2293102.0921.659921.918681.1127721.0005
1USD0.938450.813471183.04851.35031.560790.90517.0833
1INR0.01129990.009795130.012041210.01625920.01879380.01089720.205703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / ين ياباني
1 EGP4.78496 JPY
5 EGP23.92480 JPY
10 EGP47.84960 JPY
20 EGP95.69920 JPY
50 EGP239.24800 JPY
100 EGP478.49600 JPY
250 EGP1196.24000 JPY
500 EGP2392.48000 JPY
1000 EGP4784.96000 JPY
2000 EGP9569.92000 JPY
5000 EGP23924.80000 JPY
10000 EGP47849.60000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / جنيه مصري
100 JPY20.89880 EGP
1000 JPY208.98800 EGP
1500 JPY313.48200 EGP
2000 JPY417.97600 EGP
3000 JPY626.96400 EGP
5000 JPY1044.94000 EGP
5400 JPY1128.53520 EGP
10000 JPY2089.88000 EGP
15000 JPY3134.82000 EGP
20000 JPY4179.76000 EGP
25000 JPY5224.70000 EGP
30000 JPY6269.64000 EGP