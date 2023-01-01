دينار جزائري إلى دولار فيجي

تحويل DZD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٦٫٥٣ fjd

1.00000 DZD = 0.01653 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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DZD إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065288.51281.437861.662690.96618.196
1GBP1.1537411.22905102.1281.659031.918441.1145120.9949
1USD0.93880.813637183.0951.349851.560910.9067517.0822
1INR0.01129780.009791640.012034410.01624470.01878470.01091220.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار فيجي
1 DZD0.01653 FJD
5 DZD0.08267 FJD
10 DZD0.16534 FJD
20 DZD0.33068 FJD
50 DZD0.82669 FJD
100 DZD1.65338 FJD
250 DZD4.13345 FJD
500 DZD8.26690 FJD
1000 DZD16.53380 FJD
2000 DZD33.06760 FJD
5000 DZD82.66900 FJD
10000 DZD165.33800 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / Algerian Dinar
1 FJD60.48220 DZD
5 FJD302.41100 DZD
10 FJD604.82200 DZD
20 FJD1209.64400 DZD
50 FJD3024.11000 DZD
100 FJD6048.22000 DZD
250 FJD15120.55000 DZD
500 FJD30241.10000 DZD
1000 FJD60482.20000 DZD
2000 FJD120964.40000 DZD
5000 FJD302411.00000 DZD
10000 FJD604822.00000 DZD