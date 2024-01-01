Алжирские динары в фиджийские доллары

Сконвертируйте DZD в FJD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = FJ$0,01680 FJD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к FJD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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FJD
1 DZD в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01710,0171
Низкий0,01680,0165
В среднем0,01690,0168
Изменение-0.49%-0.48%
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Соотношение 1 DZD к FJD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к FJD составил 0,0171, а минимальный — 0,0168. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0169. Изменение курса DZD к FJD в процентном соотношении составило -0.49.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к FJD составил 0,0171, а минимальный — 0,0165. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0168. Изменение курса DZD к FJD в процентном соотношении составило -0.48.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Фиджийский доллар
1 DZD0,01680 FJD
5 DZD0,08400 FJD
10 DZD0,16799 FJD
20 DZD0,33598 FJD
50 DZD0,83996 FJD
100 DZD1,67991 FJD
250 DZD4,19978 FJD
500 DZD8,39955 FJD
1000 DZD16,79910 FJD
2000 DZD33,59820 FJD
5000 DZD83,99550 FJD
10000 DZD167,99100 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Алжирский динар
1 FJD59,52680 DZD
5 FJD297,63400 DZD
10 FJD595,26800 DZD
20 FJD1 190,53600 DZD
50 FJD2 976,34000 DZD
100 FJD5 952,68000 DZD
250 FJD14 881,70000 DZD
500 FJD29 763,40000 DZD
1000 FJD59 526,80000 DZD
2000 FJD119 053,60000 DZD
5000 FJD297 634,00000 DZD
10000 FJD595 268,00000 DZD