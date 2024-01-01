Cezayir dinarından Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → FJD çevirin

1.000 dzd
16,84 fjd

1,000 DZD = 0,01684 FJD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

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DZD → INR

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Fiji Doları
1 DZD0,01684 FJD
5 DZD0,08422 FJD
10 DZD0,16844 FJD
20 DZD0,33689 FJD
50 DZD0,84222 FJD
100 DZD1,68444 FJD
250 DZD4,21110 FJD
500 DZD8,42220 FJD
1000 DZD16,84440 FJD
2000 DZD33,68880 FJD
5000 DZD84,22200 FJD
10000 DZD168,44400 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Cezayir Dinarı
1 FJD59,36670 DZD
5 FJD296,83350 DZD
10 FJD593,66700 DZD
20 FJD1.187,33400 DZD
50 FJD2.968,33500 DZD
100 FJD5.936,67000 DZD
250 FJD14.841,67500 DZD
500 FJD29.683,35000 DZD
1000 FJD59.366,70000 DZD
2000 FJD118.733,40000 DZD
5000 FJD296.833,50000 DZD
10000 FJD593.667,00000 DZD