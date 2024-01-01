250 Fiji dolarından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile FJD → DZD çevirin

1,000FJ$ FJD = 58,54دج DZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 FJD → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek59,685660,6225
Düşük58,151958,1519
Ortalama58,885459,4831
Değişim-1.91%-2.26%
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1 FJD → DZD istatistikleri

FJD → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 59,6856, en düşük 58,1519 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 58,8854 oldu. FJD → DZD kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

FJD → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 60,6225, en düşük 58,1519 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 59,4831 oldu. FJD → DZD kurundaki değişiklik -2.26 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Cezayir Dinarı
1 FJD58,54310 DZD
5 FJD292,71550 DZD
10 FJD585,43100 DZD
20 FJD1.170,86200 DZD
50 FJD2.927,15500 DZD
100 FJD5.854,31000 DZD
250 FJD14.635,77500 DZD
500 FJD29.271,55000 DZD
1000 FJD58.543,10000 DZD
2000 FJD117.086,20000 DZD
5000 FJD292.715,50000 DZD
10000 FJD585.431,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Fiji Doları
1 DZD0,01708 FJD
5 DZD0,08541 FJD
10 DZD0,17081 FJD
20 DZD0,34163 FJD
50 DZD0,85407 FJD
100 DZD1,70814 FJD
250 DZD4,27035 FJD
500 DZD8,54070 FJD
1000 DZD17,08140 FJD
2000 DZD34,16280 FJD
5000 DZD85,40700 FJD
10000 DZD170,81400 FJD