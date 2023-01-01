دينار جزائري إلى دولار كندي

تحويل DZD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
9.84 cad

1.00000 DZD = 0.00984 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:2 UTC
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DZD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065388.50941.4381.662970.965818.2
1GBP1.1537411.229102.111.658971.918511.1142820.9967
1USD0.93870.81367183.0841.349851.561040.906617.0844
1INR0.01129820.009793340.01203610.01624680.01878870.01091180.205628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / دولار كندي
1 DZD0.00984 CAD
5 DZD0.04918 CAD
10 DZD0.09836 CAD
20 DZD0.19673 CAD
50 DZD0.49182 CAD
100 DZD0.98365 CAD
250 DZD2.45912 CAD
500 DZD4.91824 CAD
1000 DZD9.83648 CAD
2000 DZD19.67296 CAD
5000 DZD49.18240 CAD
10000 DZD98.36480 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Algerian Dinar
1 CAD101.66200 DZD
5 CAD508.31000 DZD
10 CAD1016.62000 DZD
20 CAD2033.24000 DZD
50 CAD5083.10000 DZD
100 CAD10166.20000 DZD
250 CAD25415.50000 DZD
500 CAD50831.00000 DZD
1000 CAD101662.00000 DZD
2000 CAD203324.00000 DZD
5000 CAD508310.00000 DZD
10000 CAD1016620.00000 DZD