Cezayir dinarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile DZD → CAD çevirin

1.000 dzd
10,23 cad

1,000 DZD = 0,01023 CAD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cezayir dinarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

DZD → USD

DZD → EUR

DZD → GBP

DZD → INR

DZD → JPY

DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Kanada Doları
1 DZD0,01023 CAD
5 DZD0,05115 CAD
10 DZD0,10229 CAD
20 DZD0,20458 CAD
50 DZD0,51146 CAD
100 DZD1,02292 CAD
250 DZD2,55730 CAD
500 DZD5,11460 CAD
1000 DZD10,22920 CAD
2000 DZD20,45840 CAD
5000 DZD51,14600 CAD
10000 DZD102,29200 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Cezayir Dinarı
1 CAD97,75950 DZD
5 CAD488,79750 DZD
10 CAD977,59500 DZD
20 CAD1.955,19000 DZD
50 CAD4.887,97500 DZD
100 CAD9.775,95000 DZD
250 CAD24.439,87500 DZD
500 CAD48.879,75000 DZD
1000 CAD97.759,50000 DZD
2000 CAD195.519,00000 DZD
5000 CAD488.797,50000 DZD
10000 CAD977.595,00000 DZD