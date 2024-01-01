Алжирские динары в канадские доллары

Сконвертируйте DZD в CAD по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = C$0,01044 CAD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к CAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CAD
1 DZD в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01050,0105
Низкий0,01030,0100
В среднем0,01040,0103
Изменение0.94%2.19%
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Соотношение 1 DZD к CAD

За последние 30 дней максимальный курс DZD к CAD составил 0,0105, а минимальный — 0,0103. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0104. Изменение курса DZD к CAD в процентном соотношении составило 0.94.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к CAD составил 0,0105, а минимальный — 0,0100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0103. Изменение курса DZD к CAD в процентном соотношении составило 2.19.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Канадский доллар
1 DZD0,01044 CAD
5 DZD0,05219 CAD
10 DZD0,10437 CAD
20 DZD0,20874 CAD
50 DZD0,52186 CAD
100 DZD1,04371 CAD
250 DZD2,60928 CAD
500 DZD5,21855 CAD
1000 DZD10,43710 CAD
2000 DZD20,87420 CAD
5000 DZD52,18550 CAD
10000 DZD104,37100 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Алжирский динар
1 CAD95,81160 DZD
5 CAD479,05800 DZD
10 CAD958,11600 DZD
20 CAD1 916,23200 DZD
50 CAD4 790,58000 DZD
100 CAD9 581,16000 DZD
250 CAD23 952,90000 DZD
500 CAD47 905,80000 DZD
1000 CAD95 811,60000 DZD
2000 CAD191 623,20000 DZD
5000 CAD479 058,00000 DZD
10000 CAD958 116,00000 DZD