فرنك جيبوتي إلى دولار سنغافوري

تحويل DJF إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٧٫٦٨ sgd

1.00000 DJF = 0.00768 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:25 UTC
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DJF إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.066188.62511.438541.663830.9669518.2423
1GBP1.1542711.23055102.2961.660441.920481.1161221.0562
1USD0.9380.812645183.13021.349351.560670.907117.1112
1INR0.01128350.009775570.012029310.01623180.01877380.01091180.205836

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / دولار سنغافورة
1 DJF0.00768 SGD
5 DJF0.03841 SGD
10 DJF0.07683 SGD
20 DJF0.15366 SGD
50 DJF0.38415 SGD
100 DJF0.76829 SGD
250 DJF1.92074 SGD
500 DJF3.84147 SGD
1000 DJF7.68295 SGD
2000 DJF15.36590 SGD
5000 DJF38.41475 SGD
10000 DJF76.82950 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Djiboutian Franc
1 SGD130.15800 DJF
5 SGD650.79000 DJF
10 SGD1301.58000 DJF
20 SGD2603.16000 DJF
50 SGD6507.90000 DJF
100 SGD13015.80000 DJF
250 SGD32539.50000 DJF
500 SGD65079.00000 DJF
1000 SGD130158.00000 DJF
2000 SGD260316.00000 DJF
5000 SGD650790.00000 DJF
10000 SGD1301580.00000 DJF