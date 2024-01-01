Cibuti frangından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile DJF → SGD çevirin

1.000 djf
7,66 sgd

1,000 DJF = 0,007656 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Singapur Doları
1 DJF0,00766 SGD
5 DJF0,03828 SGD
10 DJF0,07656 SGD
20 DJF0,15313 SGD
50 DJF0,38282 SGD
100 DJF0,76564 SGD
250 DJF1,91409 SGD
500 DJF3,82818 SGD
1000 DJF7,65636 SGD
2000 DJF15,31272 SGD
5000 DJF38,28180 SGD
10000 DJF76,56360 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Cibuti Frangı
1 SGD130,61000 DJF
5 SGD653,05000 DJF
10 SGD1.306,10000 DJF
20 SGD2.612,20000 DJF
50 SGD6.530,50000 DJF
100 SGD13.061,00000 DJF
250 SGD32.652,50000 DJF
500 SGD65.305,00000 DJF
1000 SGD130.610,00000 DJF
2000 SGD261.220,00000 DJF
5000 SGD653.050,00000 DJF
10000 SGD1.306.100,00000 DJF