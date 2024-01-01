Франки Джибути в сингапурские доллары

Сконвертируйте DJF в SGD по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = S$0,007453 SGD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 DJF в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00750,0075
Низкий0,00730,0072
В среднем0,00740,0073
Изменение1.49%0.06%
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Соотношение 1 DJF к SGD

За последние 30 дней максимальный курс DJF к SGD составил 0,0075, а минимальный — 0,0073. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0074. Изменение курса DJF к SGD в процентном соотношении составило 1.49.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к SGD составил 0,0075, а минимальный — 0,0072. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0073. Изменение курса DJF к SGD в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Сингапурский доллар
1 DJF0,00745 SGD
5 DJF0,03726 SGD
10 DJF0,07453 SGD
20 DJF0,14905 SGD
50 DJF0,37263 SGD
100 DJF0,74525 SGD
250 DJF1,86313 SGD
500 DJF3,72626 SGD
1000 DJF7,45251 SGD
2000 DJF14,90502 SGD
5000 DJF37,26255 SGD
10000 DJF74,52510 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Франк Джибути
1 SGD134,18300 DJF
5 SGD670,91500 DJF
10 SGD1 341,83000 DJF
20 SGD2 683,66000 DJF
50 SGD6 709,15000 DJF
100 SGD13 418,30000 DJF
250 SGD33 545,75000 DJF
500 SGD67 091,50000 DJF
1000 SGD134 183,00000 DJF
2000 SGD268 366,00000 DJF
5000 SGD670 915,00000 DJF
10000 SGD1 341 830,00000 DJF