فرنك جيبوتي إلى ليو روماني

تحويل DJF إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 djf
26.19 ron

1.00000 DJF = 0.02619 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 9:24 UTC
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DJF إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.0663588.6591.438831.664480.967118.2487
1GBP1.1541311.23075102.3281.660651.92111.1161621.0621
1USD0.93780.812513183.14251.34931.560910.90717.1132
1INR0.01127920.009772530.012027510.01622880.0187740.0109090.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / Romanian Leu
1 DJF0.02619 RON
5 DJF0.13093 RON
10 DJF0.26185 RON
20 DJF0.52370 RON
50 DJF1.30926 RON
100 DJF2.61851 RON
250 DJF6.54627 RON
500 DJF13.09255 RON
1000 DJF26.18510 RON
2000 DJF52.37020 RON
5000 DJF130.92550 RON
10000 DJF261.85100 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Djiboutian Franc
1 RON38.18970 DJF
5 RON190.94850 DJF
10 RON381.89700 DJF
20 RON763.79400 DJF
50 RON1909.48500 DJF
100 RON3818.97000 DJF
250 RON9547.42500 DJF
500 RON19094.85000 DJF
1000 RON38189.70000 DJF
2000 RON76379.40000 DJF
5000 RON190948.50000 DJF
10000 RON381897.00000 DJF