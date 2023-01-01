فرنك جيبوتي إلى نيراس نيجيري

تحويل DJF إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٤٬٣٣٢٫٩٩ ngn

1.00000 DJF = 4.33299 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 9:23 UTC
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DJF إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866351.0660588.63671.438311.664010.967218.2418
1GBP1.1542711.2305102.311.660191.920711.1164121.0558
1USD0.938050.812678183.1451.34921.560910.907317.1116
1INR0.0112820.009774220.012027210.01622710.01877340.01091230.205804

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / النيرة النيجيرية
1 DJF4.33299 NGN
5 DJF21.66495 NGN
10 DJF43.32990 NGN
20 DJF86.65980 NGN
50 DJF216.64950 NGN
100 DJF433.29900 NGN
250 DJF1083.24750 NGN
500 DJF2166.49500 NGN
1000 DJF4332.99000 NGN
2000 DJF8665.98000 NGN
5000 DJF21664.95000 NGN
10000 DJF43329.90000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Djiboutian Franc
1 NGN0.23079 DJF
5 NGN1.15393 DJF
10 NGN2.30787 DJF
20 NGN4.61574 DJF
50 NGN11.53935 DJF
100 NGN23.07870 DJF
250 NGN57.69675 DJF
500 NGN115.39350 DJF
1000 NGN230.78700 DJF
2000 NGN461.57400 DJF
5000 NGN1153.93500 DJF
10000 NGN2307.87000 DJF