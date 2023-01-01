فرنك جيبوتي إلى شلن كيني

تحويل DJF إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٨٢٧ kes

1.00000 DJF = 0.82730 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 9:17 UTC
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DJF إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065788.6131.438161.663990.9672518.2368
1GBP1.1543311.23015102.2871.660091.920761.1165321.0509
1USD0.938350.812909183.151.34951.56140.9076517.1125
1INR0.0112850.009776420.012026510.01622970.01877810.01091580.205803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / شلن كيني
1 DJF0.82730 KES
5 DJF4.13648 KES
10 DJF8.27296 KES
20 DJF16.54592 KES
50 DJF41.36480 KES
100 DJF82.72960 KES
250 DJF206.82400 KES
500 DJF413.64800 KES
1000 DJF827.29600 KES
2000 DJF1654.59200 KES
5000 DJF4136.48000 KES
10000 DJF8272.96000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / Djiboutian Franc
1 KES1.20876 DJF
5 KES6.04380 DJF
10 KES12.08760 DJF
20 KES24.17520 DJF
50 KES60.43800 DJF
100 KES120.87600 DJF
250 KES302.19000 DJF
500 KES604.38000 DJF
1000 KES1208.76000 DJF
2000 KES2417.52000 DJF
5000 KES6043.80000 DJF
10000 KES12087.60000 DJF