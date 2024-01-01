Франки Джибути в кенийские шиллинги

Сконвертируйте DJF в KES по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = Ksh0,7251 KES

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса DJF к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 DJF в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,72750,7275
Низкий0,72400,7226
В среднем0,72510,7250
Изменение0.02%-0.15%
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Соотношение 1 DJF к KES

За последние 30 дней максимальный курс DJF к KES составил 0,7275, а минимальный — 0,7240. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7251. Изменение курса DJF к KES в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к KES составил 0,7275, а минимальный — 0,7226. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7250. Изменение курса DJF к KES в процентном соотношении составило -0.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Кенийский шиллинг
1 DJF0,72506 KES
5 DJF3,62532 KES
10 DJF7,25063 KES
20 DJF14,50126 KES
50 DJF36,25315 KES
100 DJF72,50630 KES
250 DJF181,26575 KES
500 DJF362,53150 KES
1000 DJF725,06300 KES
2000 DJF1 450,12600 KES
5000 DJF3 625,31500 KES
10000 DJF7 250,63000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Франк Джибути
1 KES1,37919 DJF
5 KES6,89595 DJF
10 KES13,79190 DJF
20 KES27,58380 DJF
50 KES68,95950 DJF
100 KES137,91900 DJF
250 KES344,79750 DJF
500 KES689,59500 DJF
1000 KES1 379,19000 DJF
2000 KES2 758,38000 DJF
5000 KES6 895,95000 DJF
10000 KES13 791,90000 DJF