История обменного курса франк Джибути–кенийские шиллинги

Обменный курс франка Джибути/кенийские шиллинги сейчас составляет 0,725, отражая изменение в размере 0.024% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.127% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,726, и минимумом, равным 0,723, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.194%.