1 شلن كيني إلى فرنك جيبوتي

تحويل KES إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

1 kes
1 djf

1.00000 KES = 1.18858 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 02:11
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KES إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1USD11.3725764.5171.371450.94520.8226731.5840383.175
1SGD0.7285971557.0250.9992350.6886550.5993971.1541260.6011
1NGN0.001308020.0017952510.001793880.001236310.001076070.002071940.108794
1CAD0.7291551.00077557.45210.6891830.5998561.1550160.6475

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Djiboutian Franc
1 KES1.18858 DJF
5 KES5.94290 DJF
10 KES11.88580 DJF
20 KES23.77160 DJF
50 KES59.42900 DJF
100 KES118.85800 DJF
250 KES297.14500 DJF
500 KES594.29000 DJF
1000 KES1188.58000 DJF
2000 KES2377.16000 DJF
5000 KES5942.90000 DJF
10000 KES11885.80000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / شلن كيني
1 DJF0.84134 KES
5 DJF4.20669 KES
10 DJF8.41337 KES
20 DJF16.82674 KES
50 DJF42.06685 KES
100 DJF84.13370 KES
250 DJF210.33425 KES
500 DJF420.66850 KES
1000 DJF841.33700 KES
2000 DJF1682.67400 KES
5000 DJF4206.68500 KES
10000 DJF8413.37000 KES