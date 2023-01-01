فرنك جيبوتي إلى فرنك سويسري

تحويل DJF إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
٥٫١٠ chf

1.00000 DJF = 0.00510 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 9:16 UTC
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DJF إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65581.439051.665210.967418.2541
1GBP1.1537411.23035102.2861.66031.921221.1161221.0605
1USD0.93770.812777183.13561.349451.561520.907217.1175
1INR0.01127960.009776520.012028510.01623190.01878290.01091230.205899

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / الفرنك السويسري
1 DJF0.00510 CHF
5 DJF0.02548 CHF
10 DJF0.05095 CHF
20 DJF0.10190 CHF
50 DJF0.25476 CHF
100 DJF0.50952 CHF
250 DJF1.27380 CHF
500 DJF2.54760 CHF
1000 DJF5.09520 CHF
2000 DJF10.19040 CHF
5000 DJF25.47600 CHF
10000 DJF50.95200 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Djiboutian Franc
1 CHF196.26300 DJF
5 CHF981.31500 DJF
10 CHF1962.63000 DJF
20 CHF3925.26000 DJF
50 CHF9813.15000 DJF
100 CHF19626.30000 DJF
250 CHF49065.75000 DJF
500 CHF98131.50000 DJF
1000 CHF196263.00000 DJF
2000 CHF392526.00000 DJF
5000 CHF981315.00000 DJF
10000 CHF1962630.00000 DJF