Франки Джибути в швейцарские франки

Сконвертируйте DJF в CHF по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = SFr.0,004924 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 DJF в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00490,0049
Низкий0,00480,0047
В среднем0,00490,0048
Изменение2.24%1.23%
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Соотношение 1 DJF к CHF

За последние 30 дней максимальный курс DJF к CHF составил 0,0049, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0049. Изменение курса DJF к CHF в процентном соотношении составило 2.24.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к CHF составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса DJF к CHF в процентном соотношении составило 1.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Швейцарский франк
1 DJF0,00492 CHF
5 DJF0,02462 CHF
10 DJF0,04924 CHF
20 DJF0,09849 CHF
50 DJF0,24622 CHF
100 DJF0,49245 CHF
250 DJF1,23112 CHF
500 DJF2,46224 CHF
1000 DJF4,92448 CHF
2000 DJF9,84896 CHF
5000 DJF24,62240 CHF
10000 DJF49,24480 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Франк Джибути
1 CHF203,06700 DJF
5 CHF1 015,33500 DJF
10 CHF2 030,67000 DJF
20 CHF4 061,34000 DJF
50 CHF10 153,35000 DJF
100 CHF20 306,70000 DJF
250 CHF50 766,75000 DJF
500 CHF101 533,50000 DJF
1000 CHF203 067,00000 DJF
2000 CHF406 134,00000 DJF
5000 CHF1 015 335,00000 DJF
10000 CHF2 030 670,00000 DJF