Cibuti frangından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile DJF → CHF çevirin

1.000 djf
5,14 chf

1,000 DJF = 0,005142 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / İsviçre Frangı
1 DJF0,00514 CHF
5 DJF0,02571 CHF
10 DJF0,05142 CHF
20 DJF0,10284 CHF
50 DJF0,25709 CHF
100 DJF0,51418 CHF
250 DJF1,28546 CHF
500 DJF2,57091 CHF
1000 DJF5,14182 CHF
2000 DJF10,28364 CHF
5000 DJF25,70910 CHF
10000 DJF51,41820 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Cibuti Frangı
1 CHF194,48400 DJF
5 CHF972,42000 DJF
10 CHF1.944,84000 DJF
20 CHF3.889,68000 DJF
50 CHF9.724,20000 DJF
100 CHF19.448,40000 DJF
250 CHF48.621,00000 DJF
500 CHF97.242,00000 DJF
1000 CHF194.484,00000 DJF
2000 CHF388.968,00000 DJF
5000 CHF972.420,00000 DJF
10000 CHF1.944.840,00000 DJF