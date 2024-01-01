100 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كوانزا أنغولي

تحويل CZK إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

100 czk
3,895.75 aoa

Kč1.000 CZK = Kz38.96 AOA

Mid-market exchange rate at 20:02
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CZK إلى AOA مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.124.30691.76136.6790.945
1 USD0.91510.7831,370.523.93983.94533.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.955.03107.18642.8441.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Angolan Kwanza
1 CZK٣٨٫٩٥٧٥٠ AOA
5 CZK١٩٤٫٧٨٧٥٠ AOA
10 CZK٣٨٩٫٥٧٥٠٠ AOA
20 CZK٧٧٩٫١٥٠٠٠ AOA
50 CZK١٬٩٤٧٫٨٧٥٠٠ AOA
100 CZK٣٬٨٩٥٫٧٥٠٠٠ AOA
250 CZK٩٬٧٣٩٫٣٧٥٠٠ AOA
500 CZK١٩٬٤٧٨٫٧٥٠٠٠ AOA
1000 CZK٣٨٬٩٥٧٫٥٠٠٠٠ AOA
2000 CZK٧٧٬٩١٥٫٠٠٠٠٠ AOA
5000 CZK١٩٤٬٧٨٧٫٥٠٠٠٠ AOA
10000 CZK٣٨٩٬٥٧٥٫٠٠٠٠٠ AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AOA٠٫٠٢٥٦٧ CZK
5 AOA٠٫١٢٨٣٥ CZK
10 AOA٠٫٢٥٦٦٩ CZK
20 AOA٠٫٥١٣٣٨ CZK
50 AOA١٫٢٨٣٤٥ CZK
100 AOA٢٫٥٦٦٩٠ CZK
250 AOA٦٫٤١٧٢٥ CZK
500 AOA١٢٫٨٣٤٥٠ CZK
1000 AOA٢٥٫٦٦٩٠٠ CZK
2000 AOA٥١٫٣٣٨٠٠ CZK
5000 AOA١٢٨٫٣٤٥٠٠ CZK
10000 AOA٢٥٦٫٦٩٠٠٠ CZK