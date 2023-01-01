كولون كوستاريكي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CRC إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
68.57 uah

1.00000 CRC = 0.06857 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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CRC إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.065388.55811.438161.663490.964918.202
1GBP1.1547311.23025102.271.660841.921061.114221.0204
1USD0.93870.812843183.12971.351.561520.905817.0863
1INR0.0112920.009778010.012029410.01623970.01878420.01089620.205538

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى INR

CRC إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / هريفنيا الأوكرانية
1 CRC0.06857 UAH
5 CRC0.34283 UAH
10 CRC0.68566 UAH
20 CRC1.37131 UAH
50 CRC3.42828 UAH
100 CRC6.85655 UAH
250 CRC17.14138 UAH
500 CRC34.28275 UAH
1000 CRC68.56550 UAH
2000 CRC137.13100 UAH
5000 CRC342.82750 UAH
10000 CRC685.65500 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / كوستاريكا كولوين
1 UAH14.58460 CRC
5 UAH72.92300 CRC
10 UAH145.84600 CRC
20 UAH291.69200 CRC
50 UAH729.23000 CRC
100 UAH1458.46000 CRC
250 UAH3646.15000 CRC
500 UAH7292.30000 CRC
1000 UAH14584.60000 CRC
2000 UAH29169.20000 CRC
5000 UAH72923.00000 CRC
10000 UAH145846.00000 CRC