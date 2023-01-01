كولون كوستاريكي إلى ليرة تركية

تحويل CRC إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٥٠٫٧٠ try

1.00000 CRC = 0.05070 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:40 UTC
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CRC إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865951.065388.56371.43811.66310.964818.2036
1GBP1.154811.2303102.2811.660841.920691.1141521.0231
1USD0.93870.81281183.1351.349951.561160.9057517.0878
1INR0.01129130.009776990.012028610.0162380.01877860.01089490.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / ليرة تركية
1 CRC0.05070 TRY
5 CRC0.25349 TRY
10 CRC0.50697 TRY
20 CRC1.01395 TRY
50 CRC2.53486 TRY
100 CRC5.06973 TRY
250 CRC12.67432 TRY
500 CRC25.34865 TRY
1000 CRC50.69730 TRY
2000 CRC101.39460 TRY
5000 CRC253.48650 TRY
10000 CRC506.97300 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / كوستاريكا كولوين
1 TRY19.72490 CRC
5 TRY98.62450 CRC
10 TRY197.24900 CRC
20 TRY394.49800 CRC
50 TRY986.24500 CRC
100 TRY1972.49000 CRC
250 TRY4931.22500 CRC
500 TRY9862.45000 CRC
1000 TRY19724.90000 CRC
2000 TRY39449.80000 CRC
5000 TRY98624.50000 CRC
10000 TRY197249.00000 CRC