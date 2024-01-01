Kosta Rika kolonundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile CRC → TRY çevirin

1.000 crc
64,38 try

1,000 CRC = 0,06438 TRY

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Türk Lirası
1 CRC0,06438 TRY
5 CRC0,32190 TRY
10 CRC0,64379 TRY
20 CRC1,28758 TRY
50 CRC3,21896 TRY
100 CRC6,43791 TRY
250 CRC16,09478 TRY
500 CRC32,18955 TRY
1000 CRC64,37910 TRY
2000 CRC128,75820 TRY
5000 CRC321,89550 TRY
10000 CRC643,79100 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Kosta Rika Kolonu
1 TRY15,53300 CRC
5 TRY77,66500 CRC
10 TRY155,33000 CRC
20 TRY310,66000 CRC
50 TRY776,65000 CRC
100 TRY1.553,30000 CRC
250 TRY3.883,25000 CRC
500 TRY7.766,50000 CRC
1000 TRY15.533,00000 CRC
2000 TRY31.066,00000 CRC
5000 TRY77.665,00000 CRC
10000 TRY155.330,00000 CRC