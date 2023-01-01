كولون كوستاريكي إلى دولار سنغافوري

تحويل CRC إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
2.56 sgd

1.00000 CRC = 0.00256 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:39 UTC
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CRC إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065388.55631.438261.662970.96518.1986
1GBP1.1548711.23025102.2681.660961.920471.1144521.0165
1USD0.93870.812843183.1281.35011.561040.9057517.0831
1INR0.01129230.009778210.012029610.01624120.01877870.01089580.205504

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار سنغافورة
1 CRC0.00256 SGD
5 CRC0.01282 SGD
10 CRC0.02564 SGD
20 CRC0.05128 SGD
50 CRC0.12821 SGD
100 CRC0.25641 SGD
250 CRC0.64103 SGD
500 CRC1.28207 SGD
1000 CRC2.56413 SGD
2000 CRC5.12826 SGD
5000 CRC12.82065 SGD
10000 CRC25.64130 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / كوستاريكا كولوين
1 SGD389.99500 CRC
5 SGD1949.97500 CRC
10 SGD3899.95000 CRC
20 SGD7799.90000 CRC
50 SGD19499.75000 CRC
100 SGD38999.50000 CRC
250 SGD97498.75000 CRC
500 SGD194997.50000 CRC
1000 SGD389995.00000 CRC
2000 SGD779990.00000 CRC
5000 SGD1949975.00000 CRC
10000 SGD3899950.00000 CRC