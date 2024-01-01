10 آلاف كولون كوستاريكي إلى دولار سنغافوري

تحويل CRC إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

10,000 crc
25.00 sgd

₡1.000 CRC = S$0.002500 SGD

Mid-market exchange rate at 17:17
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CRC إلى SGD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7121.5011.6590.94620.793
1 GBP1.16811.276107.1361.7541.9371.10524.29
1 USD0.9150.784183.9431.3741.5180.86619.031
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار سنغافورة
1 CRC٠٫٠٠٢٥٠ SGD
5 CRC٠٫٠١٢٥٠ SGD
10 CRC٠٫٠٢٥٠٠ SGD
20 CRC٠٫٠٤٩٩٩ SGD
50 CRC٠٫١٢٤٩٨ SGD
100 CRC٠٫٢٤٩٩٦ SGD
250 CRC٠٫٦٢٤٩١ SGD
500 CRC١٫٢٤٩٨١ SGD
1000 CRC٢٫٤٩٩٦٢ SGD
2000 CRC٤٫٩٩٩٢٤ SGD
5000 CRC١٢٫٤٩٨١٠ SGD
10000 CRC٢٤٫٩٩٦٢٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / كوستاريكا كولوين
1 SGD٤٠٠٫٠٦٠٠٠ CRC
5 SGD٢٬٠٠٠٫٣٠٠٠٠ CRC
10 SGD٤٬٠٠٠٫٦٠٠٠٠ CRC
20 SGD٨٬٠٠١٫٢٠٠٠٠ CRC
50 SGD٢٠٬٠٠٣٫٠٠٠٠٠ CRC
100 SGD٤٠٬٠٠٦٫٠٠٠٠٠ CRC
250 SGD١٠٠٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ CRC
500 SGD٢٠٠٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 SGD٤٠٠٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 SGD٨٠٠٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 SGD٢٬٠٠٠٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 SGD٤٬٠٠٠٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC