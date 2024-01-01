ألف كولون كوستاريكي إلى فرنك رواندي

تحويل CRC إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
2,494 rwf

₡1.000 CRC = R₣2.494 RWF

Mid-market exchange rate at 17:09
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

CRC إلى RWF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09291.71.5011.6590.94620.794
1 GBP1.16811.276107.1251.7541.9381.10624.292
1 USD0.9150.784183.9441.3741.5180.86619.035
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

CRC إلى USD

CRC إلى EUR

CRC إلى GBP

CRC إلى INR

CRC إلى JPY

CRC إلى RUB

CRC إلى AUD

CRC إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Rwandan Franc
1 CRC٢٫٤٩٣٧٣ RWF
5 CRC١٢٫٤٦٨٦٥ RWF
10 CRC٢٤٫٩٣٧٣٠ RWF
20 CRC٤٩٫٨٧٤٦٠ RWF
50 CRC١٢٤٫٦٨٦٥٠ RWF
100 CRC٢٤٩٫٣٧٣٠٠ RWF
250 CRC٦٢٣٫٤٣٢٥٠ RWF
500 CRC١٬٢٤٦٫٨٦٥٠٠ RWF
1000 CRC٢٬٤٩٣٫٧٣٠٠٠ RWF
2000 CRC٤٬٩٨٧٫٤٦٠٠٠ RWF
5000 CRC١٢٬٤٦٨٫٦٥٠٠٠ RWF
10000 CRC٢٤٬٩٣٧٫٣٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / كوستاريكا كولوين
1 RWF٠٫٤٠١٠١ CRC
5 RWF٢٫٠٠٥٠٣ CRC
10 RWF٤٫٠١٠٠٥ CRC
20 RWF٨٫٠٢٠١٠ CRC
50 RWF٢٠٫٠٥٠٢٥ CRC
100 RWF٤٠٫١٠٠٥٠ CRC
250 RWF١٠٠٫٢٥١٢٥ CRC
500 RWF٢٠٠٫٥٠٢٥٠ CRC
1000 RWF٤٠١٫٠٠٥٠٠ CRC
2000 RWF٨٠٢٫٠١٠٠٠ CRC
5000 RWF٢٬٠٠٥٫٠٢٥٠٠ CRC
10000 RWF٤٬٠١٠٫٠٥٠٠٠ CRC