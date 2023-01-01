كولون كوستاريكي إلى شلن كيني

تحويل CRC إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٢٧٦ kes

1.00000 CRC = 0.27628 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 8:31 UTC
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CRC إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.065688.59131.437811.661750.9646518.1955
1GBP1.15511.2309102.3341.660851.919531.1141721.0181
1USD0.938450.812414183.13751.34931.559450.905317.0754
1INR0.01128780.009771930.012028310.01622970.01875750.01088920.205387

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / شلن كيني
1 CRC0.27628 KES
5 CRC1.38139 KES
10 CRC2.76279 KES
20 CRC5.52558 KES
50 CRC13.81395 KES
100 CRC27.62790 KES
250 CRC69.06975 KES
500 CRC138.13950 KES
1000 CRC276.27900 KES
2000 CRC552.55800 KES
5000 CRC1381.39500 KES
10000 CRC2762.79000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / كوستاريكا كولوين
1 KES3.61953 CRC
5 KES18.09765 CRC
10 KES36.19530 CRC
20 KES72.39060 CRC
50 KES180.97650 CRC
100 KES361.95300 CRC
250 KES904.88250 CRC
500 KES1809.76500 CRC
1000 KES3619.53000 CRC
2000 KES7239.06000 CRC
5000 KES18097.65000 CRC
10000 KES36195.30000 CRC