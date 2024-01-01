Kosta Rika kolonundan Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile CRC → KES çevirin

1.000 crc
259 kes

1,000 CRC = 0,2586 KES

20:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Kenya Şilini
1 CRC0,25865 KES
5 CRC1,29324 KES
10 CRC2,58647 KES
20 CRC5,17294 KES
50 CRC12,93235 KES
100 CRC25,86470 KES
250 CRC64,66175 KES
500 CRC129,32350 KES
1000 CRC258,64700 KES
2000 CRC517,29400 KES
5000 CRC1.293,23500 KES
10000 CRC2.586,47000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kosta Rika Kolonu
1 KES3,86627 CRC
5 KES19,33135 CRC
10 KES38,66270 CRC
20 KES77,32540 CRC
50 KES193,31350 CRC
100 KES386,62700 CRC
250 KES966,56750 CRC
500 KES1.933,13500 CRC
1000 KES3.866,27000 CRC
2000 KES7.732,54000 CRC
5000 KES19.331,35000 CRC
10000 KES38.662,70000 CRC