5 كولون كوستاريكي إلى شلن كيني

تحويل CRC إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

5 crc
1 kes

₡1.000 CRC = Ksh0.2436 KES

Mid-market exchange rate at 16:06
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CRC إلى KES مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7261.5021.6580.94720.798
1 GBP1.16911.277107.1811.7551.9371.10724.303
1 USD0.9150.783183.9481.3741.5170.86719.035
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / شلن كيني
1 CRC٠٫٢٤٣٥٧ KES
5 CRC١٫٢١٧٨٧ KES
10 CRC٢٫٤٣٥٧٣ KES
20 CRC٤٫٨٧١٤٦ KES
50 CRC١٢٫١٧٨٦٥ KES
100 CRC٢٤٫٣٥٧٣٠ KES
250 CRC٦٠٫٨٩٣٢٥ KES
500 CRC١٢١٫٧٨٦٥٠ KES
1000 CRC٢٤٣٫٥٧٣٠٠ KES
2000 CRC٤٨٧٫١٤٦٠٠ KES
5000 CRC١٬٢١٧٫٨٦٥٠٠ KES
10000 CRC٢٬٤٣٥٫٧٣٠٠٠ KES
معدلات التحويل شلن كيني / كوستاريكا كولوين
1 KES٤٫١٠٥٥٤ CRC
5 KES٢٠٫٥٢٧٧٠ CRC
10 KES٤١٫٠٥٥٤٠ CRC
20 KES٨٢٫١١٠٨٠ CRC
50 KES٢٠٥٫٢٧٧٠٠ CRC
100 KES٤١٠٫٥٥٤٠٠ CRC
250 KES١٬٠٢٦٫٣٨٥٠٠ CRC
500 KES٢٬٠٥٢٫٧٧٠٠٠ CRC
1000 KES٤٬١٠٥٫٥٤٠٠٠ CRC
2000 KES٨٬٢١١٫٠٨٠٠٠ CRC
5000 KES٢٠٬٥٢٧٫٧٠٠٠٠ CRC
10000 KES٤١٬٠٥٥٫٤٠٠٠٠ CRC