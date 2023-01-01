كولون كوستاريكي إلى يوان صيني

تحويل CRC إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
١٣٫٦٩ cny

1.00000 CRC = 0.01369 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 8:30 UTC
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CRC إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0657588.59581.437911.66160.9643518.1957
1GBP1.1550711.23105102.3371.660931.919321.1138921.0178
1USD0.93830.812315183.131.34921.559090.904917.0731
1INR0.01128720.009771620.012029410.016230.01875480.01088540.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولون كوستا

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CRC إلى JPY

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Chinese Yuan RMB
1 CRC0.01369 CNY
5 CRC0.06847 CNY
10 CRC0.13695 CNY
20 CRC0.27390 CNY
50 CRC0.68474 CNY
100 CRC1.36949 CNY
250 CRC3.42372 CNY
500 CRC6.84745 CNY
1000 CRC13.69490 CNY
2000 CRC27.38980 CNY
5000 CRC68.47450 CNY
10000 CRC136.94900 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كوستاريكا كولوين
1 CNY73.02000 CRC
5 CNY365.10000 CRC
10 CNY730.20000 CRC
20 CNY1460.40000 CRC
50 CNY3651.00000 CRC
100 CNY7302.00000 CRC
250 CNY18255.00000 CRC
500 CNY36510.00000 CRC
1000 CNY73020.00000 CRC
2000 CNY146040.00000 CRC
5000 CNY365100.00000 CRC
10000 CNY730200.00000 CRC