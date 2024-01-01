10 كولون كوستاريكي إلى بولا بوتسواني

تحويل CRC إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

10 crc
0.26 bwp

₡1.000 CRC = P0.02553 BWP

Mid-market exchange rate at 15:03
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CRC إلى BWP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7731.5021.6560.94920.648
1 GBP1.1711.279107.3451.7561.9371.11124.152
1 USD0.9150.782183.9451.3731.5150.86818.887
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قولبة كوستاريكا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Botswanan Pula
1 CRC٠٫٠٢٥٥٣ BWP
5 CRC٠٫١٢٧٦٣ BWP
10 CRC٠٫٢٥٥٢٦ BWP
20 CRC٠٫٥١٠٥٣ BWP
50 CRC١٫٢٧٦٣١ BWP
100 CRC٢٫٥٥٢٦٣ BWP
250 CRC٦٫٣٨١٥٨ BWP
500 CRC١٢٫٧٦٣١٥ BWP
1000 CRC٢٥٫٥٢٦٣٠ BWP
2000 CRC٥١٫٠٥٢٦٠ BWP
5000 CRC١٢٧٫٦٣١٥٠ BWP
10000 CRC٢٥٥٫٢٦٣٠٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / كوستاريكا كولوين
1 BWP٣٩٫١٧٥٢٠ CRC
5 BWP١٩٥٫٨٧٦٠٠ CRC
10 BWP٣٩١٫٧٥٢٠٠ CRC
20 BWP٧٨٣٫٥٠٤٠٠ CRC
50 BWP١٬٩٥٨٫٧٦٠٠٠ CRC
100 BWP٣٬٩١٧٫٥٢٠٠٠ CRC
250 BWP٩٬٧٩٣٫٨٠٠٠٠ CRC
500 BWP١٩٬٥٨٧٫٦٠٠٠٠ CRC
1000 BWP٣٩٬١٧٥٫٢٠٠٠٠ CRC
2000 BWP٧٨٬٣٥٠٫٤٠٠٠٠ CRC
5000 BWP١٩٥٬٨٧٦٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 BWP٣٩١٬٧٥٢٫٠٠٠٠٠ CRC