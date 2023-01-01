ألف بولا بوتسواني إلى كولون كوستاريكي

تحويل BWP إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٣٩٬٦٠١٫٢٠ crc

1.00000 BWP = 39.60120 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 8:34 UTC
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BWP إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.0793589.26871.467971.669270.9547518.4763
1GBP1.1698611.2627104.4331.717341.952831.1169321.6149
1USD0.926450.791954182.7061.360051.546550.884517.118
1INR0.01120210.009575530.01209110.01644440.01869940.01069450.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / كوستاريكا كولوين
1 BWP39.60120 CRC
5 BWP198.00600 CRC
10 BWP396.01200 CRC
20 BWP792.02400 CRC
50 BWP1980.06000 CRC
100 BWP3960.12000 CRC
250 BWP9900.30000 CRC
500 BWP19800.60000 CRC
1000 BWP39601.20000 CRC
2000 BWP79202.40000 CRC
5000 BWP198006.00000 CRC
10000 BWP396012.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Botswanan Pula
1 CRC0.02525 BWP
5 CRC0.12626 BWP
10 CRC0.25252 BWP
20 CRC0.50504 BWP
50 CRC1.26259 BWP
100 CRC2.52518 BWP
250 CRC6.31295 BWP
500 CRC12.62590 BWP
1000 CRC25.25180 BWP
2000 CRC50.50360 BWP
5000 CRC126.25900 BWP
10000 CRC252.51800 BWP