5 يوان صيني إلى كرونة نروجية

تحويل CNY إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
7.51 nok

¥1.000 CNY = kr1.502 NOK

Mid-market exchange rate at 09:52
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CNY إلى NOK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9150.7841.51683.9661.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7720.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.180.965
1 EUR1.0938.5161.49910.8561.65691.7371.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كروني نرويجي
1 CNY١٫٥٠١٩٧ NOK
5 CNY٧٫٥٠٩٨٥ NOK
10 CNY١٥٫٠١٩٧٠ NOK
20 CNY٣٠٫٠٣٩٤٠ NOK
50 CNY٧٥٫٠٩٨٥٠ NOK
100 CNY١٥٠٫١٩٧٠٠ NOK
250 CNY٣٧٥٫٤٩٢٥٠ NOK
500 CNY٧٥٠٫٩٨٥٠٠ NOK
1000 CNY١٬٥٠١٫٩٧٠٠٠ NOK
2000 CNY٣٬٠٠٣٫٩٤٠٠٠ NOK
5000 CNY٧٬٥٠٩٫٨٥٠٠٠ NOK
10000 CNY١٥٬٠١٩٫٧٠٠٠٠ NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Chinese Yuan RMB
1 NOK٠٫٦٦٥٧٩ CNY
5 NOK٣٫٣٢٨٩٥ CNY
10 NOK٦٫٦٥٧٩٠ CNY
20 NOK١٣٫٣١٥٨٠ CNY
50 NOK٣٣٫٢٨٩٥٠ CNY
100 NOK٦٦٫٥٧٩٠٠ CNY
250 NOK١٦٦٫٤٤٧٥٠ CNY
500 NOK٣٣٢٫٨٩٥٠٠ CNY
1000 NOK٦٦٥٫٧٩٠٠٠ CNY
2000 NOK١٬٣٣١٫٥٨٠٠٠ CNY
5000 NOK٣٬٣٢٨٫٩٥٠٠٠ CNY
10000 NOK٦٬٦٥٧٫٩٠٠٠٠ CNY