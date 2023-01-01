10 نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

تحويل BTN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

10 btn
11.66 rub

1.00000 BTN = 1.16552 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:24 UTC
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BTN إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080389.33231.468021.669710.9544518.4256
1GBP1.1688411.26265104.4111.715821.951551.115621.5358
1USD0.925650.791985182.69211.35891.54560.883517.056
1INR0.01119420.009577520.012093110.01643330.0186910.01068420.206259

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبل الروسي
1 BTN1.16552 RUB
5 BTN5.82760 RUB
10 BTN11.65520 RUB
20 BTN23.31040 RUB
50 BTN58.27600 RUB
100 BTN116.55200 RUB
250 BTN291.38000 RUB
500 BTN582.76000 RUB
1000 BTN1165.52000 RUB
2000 BTN2331.04000 RUB
5000 BTN5827.60000 RUB
10000 BTN11655.20000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / نغولتروم بوتاني
1 RUB0.85799 BTN
5 RUB4.28994 BTN
10 RUB8.57988 BTN
20 RUB17.15976 BTN
50 RUB42.89940 BTN
100 RUB85.79880 BTN
250 RUB214.49700 BTN
500 RUB428.99400 BTN
1000 RUB857.98800 BTN
2000 RUB1715.97600 BTN
5000 RUB4289.94000 BTN
10000 RUB8579.88000 BTN