5 نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

تحويل BTN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٥٫٨٣ rub

1.00000 BTN = 1.16546 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:26 UTC
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BTN إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.0802589.32591.468061.669890.9543518.4251
1GBP1.1687711.2625104.3961.715741.951621.1154221.5336
1USD0.925750.792079182.691.3591.545830.883517.0563
1INR0.0111950.00957890.012093410.01643490.01869430.01068450.206268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبل الروسي
1 BTN1.16546 RUB
5 BTN5.82730 RUB
10 BTN11.65460 RUB
20 BTN23.30920 RUB
50 BTN58.27300 RUB
100 BTN116.54600 RUB
250 BTN291.36500 RUB
500 BTN582.73000 RUB
1000 BTN1165.46000 RUB
2000 BTN2330.92000 RUB
5000 BTN5827.30000 RUB
10000 BTN11654.60000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / نغولتروم بوتاني
1 RUB0.85803 BTN
5 RUB4.29017 BTN
10 RUB8.58033 BTN
20 RUB17.16066 BTN
50 RUB42.90165 BTN
100 RUB85.80330 BTN
250 RUB214.50825 BTN
500 RUB429.01650 BTN
1000 RUB858.03300 BTN
2000 RUB1716.06600 BTN
5000 RUB4290.16500 BTN
10000 RUB8580.33000 BTN