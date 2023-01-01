2000 نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

تحويل BTN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ btn
٢٬٣٣٠٫٨٦ rub

1.00000 BTN = 1.16543 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:25 UTC
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BTN إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85561.080389.32461.468021.669710.9545518.426
1GBP1.1687711.2626104.3981.715751.951471.1156521.5354
1USD0.925650.792016182.6851.35891.54560.883617.0564
1INR0.01119510.009578720.012094110.01643470.01869260.01068630.206282

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبل الروسي
1 BTN1.16543 RUB
5 BTN5.82715 RUB
10 BTN11.65430 RUB
20 BTN23.30860 RUB
50 BTN58.27150 RUB
100 BTN116.54300 RUB
250 BTN291.35750 RUB
500 BTN582.71500 RUB
1000 BTN1165.43000 RUB
2000 BTN2330.86000 RUB
5000 BTN5827.15000 RUB
10000 BTN11654.30000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / نغولتروم بوتاني
1 RUB0.85806 BTN
5 RUB4.29028 BTN
10 RUB8.58055 BTN
20 RUB17.16110 BTN
50 RUB42.90275 BTN
100 RUB85.80550 BTN
250 RUB214.51375 BTN
500 RUB429.02750 BTN
1000 RUB858.05500 BTN
2000 RUB1716.11000 BTN
5000 RUB4290.27500 BTN
10000 RUB8580.55000 BTN