10 бутанских нгултрумов в российские рубли

Сконвертируйте BTN в RUB по реальному обменному курсу

10 btn
10,57 rub

Nu.1,000 BTN = руб1,057 RUB

Среднерыночный курс в 01:13
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1 BTN в RUBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,06641,1240
Низкий1,00131,0013
В среднем1,05041,0757
Изменить5.52%-5.39%
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Соотношение 1 BTN к RUB

За последние 30 дней максимальный курс BTN к RUB составил 1,0664, а минимальный — 1,0013. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0504. Изменение курса BTN к RUB в процентном соотношении составило 5.52.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к RUB составил 1,1240, а минимальный — 1,0013. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0757. Изменение курса BTN к RUB в процентном соотношении составило -5.39.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2770,9180,7731,3441,6581,493
1 CAD0,73113,3340,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,90610,8421,4641,8061,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в российские рубли

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и RUB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в RUB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Российский рубль
1 BTN1,05657 RUB
5 BTN5,28285 RUB
10 BTN10,56570 RUB
20 BTN21,13140 RUB
50 BTN52,82850 RUB
100 BTN105,65700 RUB
250 BTN264,14250 RUB
500 BTN528,28500 RUB
1000 BTN1 056,57000 RUB
2000 BTN2 113,14000 RUB
5000 BTN5 282,85000 RUB
10000 BTN10 565,70000 RUB
Обменные курсы Российский рубль / Бутанский нгултрум
1 RUB0,94646 BTN
5 RUB4,73228 BTN
10 RUB9,46455 BTN
20 RUB18,92910 BTN
50 RUB47,32275 BTN
100 RUB94,64550 BTN
250 RUB236,61375 BTN
500 RUB473,22750 BTN
1000 RUB946,45500 BTN
2000 RUB1 892,91000 BTN
5000 RUB4 732,27500 BTN
10000 RUB9 464,55000 BTN