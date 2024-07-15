История обменного курса бутанский нгултрум–российские рубли

Обменный курс бутанский нгултрум/российские рубли сейчас составляет 1,057, отражая изменение в размере -0.248% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.631% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/российские рубли колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1,061, и минимумом, равным 1,047, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.477% увеличение стоимости.