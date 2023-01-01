ألف بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

تحويل BOB إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bob
16020 xpf

1.00000 BOB = 16.01950 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:35 UTC
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BOB إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077589.10621.464921.669250.954118.3797
1GBP1.1686311.25925104.1361.712011.950811.1149921.4799
1USD0.928050.794123182.69721.359551.549190.885517.0577
1INR0.01122260.009602790.012092310.01644010.01873320.01070770.206267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / فرنك الـ CFP
1 BOB16.01950 XPF
5 BOB80.09750 XPF
10 BOB160.19500 XPF
20 BOB320.39000 XPF
50 BOB800.97500 XPF
100 BOB1601.95000 XPF
250 BOB4004.87500 XPF
500 BOB8009.75000 XPF
1000 BOB16019.50000 XPF
2000 BOB32039.00000 XPF
5000 BOB80097.50000 XPF
10000 BOB160195.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bolivian Boliviano
1 XPF0.06242 BOB
5 XPF0.31212 BOB
10 XPF0.62424 BOB
20 XPF1.24848 BOB
50 XPF3.12119 BOB
100 XPF6.24239 BOB
250 XPF15.60597 BOB
500 XPF31.21195 BOB
1000 XPF62.42390 BOB
2000 XPF124.84780 BOB
5000 XPF312.11950 BOB
10000 XPF624.23900 BOB