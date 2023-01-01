500 فرنك سويسري إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل XPF إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

500 xpf
31.42 bob

1.00000 XPF = 0.06283 BOB

Mid-market exchange rate at 01:54
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351918.23250.9221583.2110.8063221.543691.3699
1 SGD0.7397113.48660.68209761.55120.5964361.141861.01331
1 ZAR0.05484710.074147810.0505764.563880.04422440.08466670.0751351
1 EUR1.084451.4660719.7722190.23820.87441.674051.48559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bolivian Boliviano
1 XPF0.06283 BOB
5 XPF0.31417 BOB
10 XPF0.62835 BOB
20 XPF1.25669 BOB
50 XPF3.14173 BOB
100 XPF6.28346 BOB
250 XPF15.70865 BOB
500 XPF31.41730 BOB
1000 XPF62.83460 BOB
2000 XPF125.66920 BOB
5000 XPF314.17300 BOB
10000 XPF628.34600 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / فرنك الـ CFP
1 BOB15.91480 XPF
5 BOB79.57400 XPF
10 BOB159.14800 XPF
20 BOB318.29600 XPF
50 BOB795.74000 XPF
100 BOB1591.48000 XPF
250 BOB3978.70000 XPF
500 BOB7957.40000 XPF
1000 BOB15914.80000 XPF
2000 BOB31829.60000 XPF
5000 BOB79574.00000 XPF
10000 BOB159148.00000 XPF